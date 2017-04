Kriminalität : Facebook-Mordvideo: Flüchtiger Todesschütze von Cleveland ist tot

Cleveland (dpa) - Das Video der Bluttat auf Facebook hatte große Bestürzung ausgelöst: Zwei Tage nach dem kaltblütigen Mord an einem Rentner in den USA und einer intensiven landesweiten Fahndung hat sich der mutmaßliche Täter auf der Flucht vor der Polizei erschossen. Polizisten entdeckten den verdächtigen Steve Stephens nahe der Stadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Als sie sein Auto stoppten, habe er sich erschossen, sagte Clevelands Polizeichef. Stevens soll in Cleveland einen Rentner getötet und ein Video der Tat bei Facebook veröffentlicht haben.

von dpa

erstellt am 18.Apr.2017 | 23:11 Uhr