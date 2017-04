EU : EU billigt Verhandlungsleitlinien für den Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der 27 bleibenden EU-Länder haben einstimmig die Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen gebilligt. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk auf Twitter mit. Der Beschluss sei in Rekordzeit von weniger als 15 Minuten beim Sondergipfel in Brüssel getroffen worden, ergänzte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zentraler Punkt ist die Forderung, in zwei Phasen zu verhandeln. Erst müssten Fragen des Austritts geklärt sein, bevor es um die künftige Zusammenarbeit gehe.

von dpa

erstellt am 29.Apr.2017 | 14:01 Uhr