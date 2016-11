Haushalt : Etat für 2017 steht - Mehr Geld für Anti-Terror-Kampf

Der Etat der schwarz-roten Koalition für das Wahljahr 2017 steht. Der Haushaltsausschuss des Bundestages einigte sich nach fast 14-stündigen Schlussberatungen am frühen Morgen auf den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Er sieht gegenüber dem Regierungsentwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble nochmals zusätzliche Ausgaben für Innere Sicherheit vor sowie für humanitäre Hilfe im Ausland und zur Bekämpfung der Fluchtursachen. Der Bund will auch 2017 auf neue Schulden verzichten und die «Schwarze Null» das vierte Mal in Folge halten.

