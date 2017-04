Brände : Erster Waldbrand in Griechenland in diesem Jahr

Auf der griechischen Insel Zakynthos tobt seit gestern ein Waldbrand, den die Feuerwehr bis heute Morgen noch nicht unter Kontrolle gebracht hat. Mittlerweile seien im Nordwesten der Insel neben 14 Löschzügen auch drei Löschflugzeuge im Einsatz. Sie sollen verhindern, dass das Feuer auf nahegelegene Häuser übergreife, berichtet der Radiosender Athina 984. Es ist der erste große Waldbrand in Griechenland in diesem Jahr. Starker Wind in der Region hatte das Feuer immer wieder angefacht und weitergetrieben. Die Ursache für den Brand ist noch nicht klar.

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 08:07 Uhr