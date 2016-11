Umwelt : Erster Fall von Vogelgrippe in Sachsen

In Sachsen gibt es einen ersten Vogelgrippe-Fall. Eine an einem See bei Leipzig gefundene Wildente hat den H5-Virus, sagte der Sprecher der Stadt, Matthias Hasberg. Das hätten erste Untersuchungen ergeben. Ob es sich dabei jedoch um den aggressiven Typ H5N8 handle, sei noch unklar. Auf alle Fälle sei die Krankheit hochansteckend. Wegen der Vogelgrippe-Gefahr gilt schon in einigen Teilen Sachsens eine Stallpflicht für Geflügel.

