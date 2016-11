Kriminalität : Ermittler: Getötete Joggerin Opfer eines Sexualverbrechens

Die vermisste und tot aufgefundene Joggerin aus der Nähe von Freiburg ist Opfer eines Sexualverbrechens geworden. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in Endingen bekannt. Es gebe bislang noch keinen Tatverdächtigen. Die 27-Jährige war am Sonntagnachmittag allein zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zu Hause sein. Sie kehrte nicht zurück. Ihre Leiche wurde gestern in einem Waldstück gefunden worden. Nach dem Verschwinden der Frau hatte die Polizei tagelang nach ihr gesucht.

