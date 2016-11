Kirche : EKD setzt Jahrestagung in Magdeburg fort

Mit Beratungen zur Zukunft Europas setzt die Evangelische Kirche in Deutschland heute ihre Jahrestagung in Magdeburg fort. Das Kirchenparlament berät über ein Grundsatzpapier, in dem zu einem Europa des Friedens, der Aussöhnung und der Gerechtigkeit aufgerufen wird. Außerdem geht es bei der Tagung der Synode um innerkirchliche Reformen. Dem Parlament, der sogenannten Synode, gehören 120 Kirchenparlamentarier aus den 20 evangelischen Landeskirchen an.

