Kriminalität : Ein Toter und Verletzte bei Schießerei nahe US-Wahllokal

Bei einer Schießerei in Kalifornien nahe einem Wahllokal hat es nach Angaben der Polizei einen Toten und mehrere Verletzte gegeben. Der Vorfall in der Ortschaft Azusa, einem Vorort von Los Angeles, ereignete sich am Nachmittag. Dabei kam es zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem ein Schütze in einem Wohnviertel zahlreiche Schüsse abgeben hatte. Zwei Wahllokale in dem betroffenen Gebiet wurden vorsichtshalber geschlossen. Der zuständige Wahlleiter wies Wähler an, andere Wahllokale auszusuchen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen