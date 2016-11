Unfälle : Ein Toter und 50 Verletzte bei Straßenbahn-Unglück in London

Bei einem Straßenbahn-Unfall im Süden Londons ist am Mittwoch mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei der Zugentgleisung wurden zudem Dutzende Menschen verletzt. Mehrere waren zunächst in zwei umgestürzten Waggons eingeschlossen. 50 Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, teilte der Londoner Rettungsdienst mit. Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen im Stadtteil Croydon im Süden der britischen Hauptstadt. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen