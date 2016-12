Ein Ehepaar ist bei einem Wohnhausbrand in Nordhessen ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Mann verstarb im Krankenhaus, nachdem er auf der Flucht vor den Flammen aus einem Fenster gesprungen war. Seine 70-jährige Frau wurde später tot im Schlafzimmer gefunden. Nachbarn hatten den Brand des Fachwerkhauses in Volkmarsen in der Nacht gemeldet. Die Brandursache blieb zunächst offen. Weitere Opfer gab es nicht.

