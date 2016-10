Wahlen : Dutzende Frauen demonstrieren vor Trump-Tower in New York

Angesichts sexistischer und frauenfeindlicher Äußerungen von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump haben rund 100 Frauen vor dem Trump-Tower in New York demonstriert. Dutzende versammelten sich vor dem Gebäude an der 5th Avenue in Manhattan, wie die «New York Daily News» berichtete. Auf Plakate hatten sie Sprüche wie «Trump erniedrigt Frauen» gemalt. Auch in Washington, Chicago und Philadelphia kam es zu Protesten. Vor dem Trump-Hotel unweit des Weißen Hauses versammelten sich einige Dutzend Frauen zum friedlichen Protest.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen