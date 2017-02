Außenhandel : Drittes Rekordjahr für deutschen Export

Deutschlands Exportunternehmen haben trotz der Schwäche des Welthandels das dritte Rekordjahr in Folge hingelegt. Waren im Wert von 1,21 Billionen Euro gingen 2016 ins Ausland, wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war ein Anstieg von 1,2 Prozent. Zum Jahresende zog die Nachfrage nach «Made in Germany» kräftig an. Im Dezember stiegen die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent auf 97,4 Milliarden Euro. Die Einfuhren erhöhten sich im Gesamtjahr um 0,6 Prozent auf 954,6 Milliarden Euro - ebenfalls ein Rekordwert.

von dpa

erstellt am 09.Feb.2017 | 08:07 Uhr