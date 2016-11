Raumfahrt : Drei Raumfahrer auf ISS angekommen

Moskau (dpa) - Eine russische Rakete hat drei Menschen nach einem zweitägigen Flug erfolgreich für eine Jubiläumsmission zur Internationalen Raumstation ISS gebracht. Mit der Ankunft des Franzosen Thomas Pesquet, des Russen Oleg Nowizki und der US-Amerikanerin Peggy Whitson ist die 50. Besatzung auf dem Außenposten der Menschheit komplett. Die Sojus-Kapsel dockte in der Nacht planmäßig an der ISS an. Freudestrahlend schwebten die Raumfahrer durch die Luke in das Weltraumlabor, wo sie ein halbes Jahr leben und arbeiten sollen.

