Kriminalität : Drei Festnahmen nach Unfall und Schüssen in Oberhausen

Nach einem mysteriösen Unfall in Oberhausen und mehreren Schüssen haben Spezialeinsatzkommandos der Polizei heute Morgen drei Männer festgenommen. Durch die Schüsse sei ein Unbeteiligter leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Am späten Abend hätten Anrufer von einem Verkehrsunfall berichtet, von lautem Streit und Schüssen. Am Tatort fand die Polizei zwei beschädigte Autos. Ein VW Golf habe mitten auf der Fahrbahn gestanden, ein Audi wenige Meter weiter in einer Parkbucht. Nur der Verletzte sei noch am Tatort gewesen.

