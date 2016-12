Medien : Domian verabschiedet sich von seinen Fans

Nach 21 Jahren als «Kummerkasten der Nation» hat sich WDR-Nachttalker Jürgen Domian von seinem Publikum verabschiedet. Die letzte «Domian»-Sendung sollte «relativ normal sein», kündigte der Moderator zu Beginn an. Und so sprach der 58-Jährige unter anderem mit einer Frau, die Angst hat, nicht rechtzeitig zur Toilette zu kommen, und mit einer Anruferin, deren Lebensgefährte gestorben ist. Zum Schluss wandte sich der Moderator noch einmal an seine Zuhörer und Zuschauer: Was er gelernt habe in all den Jahren, das sei Demut.

