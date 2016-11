Verkehr : Dobrindt: Pkw-Maut soll nach Bundestagswahl 2017 starten

Autofahrer in Deutschland müssen sich auf eine Pkw-Maut nach der Bundestagswahl im Herbst 2017 einstellen. «Der Starttermin wird in der nächsten Wahlperiode liegen», sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt. Die Pkw-Maut war eine zentrale Forderung der CSU im Bundestagswahlkampf 2013. Das dazu vorliegende Gesetz stieß allerdings auf Widerstand in Brüssel, weil EU-Bürger auf deutschen Straßen benachteiligt werden könnten. Nach monatelangem Streit bahnt sich jetzt ein überraschender Durchbruch an.

