Kriminalität : DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt im Fall Peggy

Im Fall der getöteten Peggy aus Bayern haben die Ermittler DNA-Spuren des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt entdeckt. Noch ist aber unklar, ob es einen direkten Zusammenhang zu der damals Neunjährigen gibt. Peggy war im Mai 2001 auf dem Nachhauseweg verschwunden. Am 2. Juli dieses Jahres hatte ein Mann Teile ihres Skeletts in einem Waldstück in Thüringen gefunden - nur rund 15 Kilometer vom Heimatort des Mädchens in Nordbayern entfernt. An diesem Skelett-Fundort befand sich DNA von Böhnhardt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen