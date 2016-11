Fußball : DFB-Auswahl testet sich zum Jahresabschluss gegen Italien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt am Abend zu ihrem letzten Länderspiel in diesem Jahr gegen Italien an. Im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion soll der Wolfsburger Linksverteidiger Yannick Gerhardt sein Debüt in der A-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes feiern. Im Tor wird der Leverkusener Bernd Leno den erkrankten Manuel Neuer vertreten. Die deutsche Mannschaft könnte mit einem Sieg einen Rekord in der 93-jährigen Länderspielgeschichte mit der Squadra Azzurra aufstellen. In bislang 34 Partien gegen Italien gelangen noch nie drei Siege in Serie.

