Musik : Deutschlandtour von The Cure in Hamburg gestartet

Drei Stunden voller Hits aus 40 Jahren Band-Geschichte: Die britische Rockgruppe The Cure hat am Abend ihre Deutschlandtour in der Hamburger Barclaycard Arena gestartet. Vor rund 12 000 Besuchern präsentierte die aktuell fünfköpfige Gruppe um Sänger und Gitarrist Robert Smith Hits wie «Pictures Of You» oder «In Between Days». In Deutschland tourt die Rockband aus dem südenglischen Crawley nach Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig und Köln. Insgesamt spielt The Cure in 17 europäischen Ländern. Es ist die erste größere Europatournee seit 2008.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen