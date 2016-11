Fußball : Deutschland in WM-Qualifikation in San Marino klarer Favorit

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist im WM-Qualifikationsspiel in San Marino klarer Favorit. Nachdem Bundestrainer Joachim Löw am Abend in Serravalle gleich fünf Stammkräfte nicht zur Verfügung hat, steht Barcelona-Torwart Marc-André ter Stegen im Tor. Mittelfeld-Antreiber Ilkay Gündogan und Torjäger Mario Gomez rücken in die Startelf. Dass auch die Weltmeister Toni Kroos, Jérôme Boateng, Mesut Özil und Julian Draxler nicht dabei sind, werde «keinen Abbruch im spielerischen Bereich» bedeuten, sagte Löw.

