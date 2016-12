Gesellschaft : Deutschland hat zweitbestes Image aller Nationen - nach USA

Deutschland hat laut einer Studie von allen Nationen das zweitbeste Image und wird nur noch von den USA übertroffen. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg mit. Im Vergleich zu den Vorjahren mussten beide Länder aber starke Ansehensverluste hinnehmen - die USA noch stärker als Deutschland. Der Index basiert auf mehr als 20 000 Online-Interviews weltweit. Nach Einschätzung des unabhängigen Politikberaters Professor Simon Anholt haben in dem von Krisen und Konflikten geprägten Jahr 2016 vor allem besonders einflussreiche Länder an Ansehen verloren.

