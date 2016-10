Musik : «Dead or Alive»-Sänger Pete Burns gestorben

Der Sänger der britischen Band «Dead or Alive», Pete Burns, ist tot. Burns starb bereits am Sonntag im Alter von 57 Jahren an Herzversagen, wie sein Management per Twitter mitteilte. Mit «You Spin me round» landete Burns 1985 einen Nummer Eins Hit in den britischen Charts. Mit seiner Solokarriere dagegen war Burns weniger erfolgreich. Komplikationen bei Schönheitsoperationen machten dem alternden Sänger zuletzt immer wieder zu schaffen. Dem «Guardian» zufolge ließ sich Burns mehr als 300 Eingriffen unterziehen.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen