Parteien : CSU-Vorstand bereitet Parteitag ohne Merkel vor

Wenige Tage vor dem CSU-Parteitag in München will der Parteivorstand um Chef Horst Seehoferheute die beiden zentralen Leitanträge billigen. Erörtert wird zudem die Frage, warum Kanzlerin Angela Merkel erstmals in ihrer Amtszeit nicht eingeladen wird. Damit brechen CDU und CSU mit einer jahrzehntelangen Tradition, denn eigentlich gilt eine Teilnahme des CDU-Kanzlers auf CSU-Parteitagen immer als gesetzt. In der Union hängt aber seit mehr als einem Jahr der Haussegen schief: es gibt Unstimmigkeiten in der Flüchtlingspolitik.

