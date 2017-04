Parteien : CSU-Chef Seehofer entscheidet über seine politische Zukunft

Knapp zwei Wochen vor der Aufstellung der Liste für die Bundestagswahl will CSU-Chef Horst Seehofer über seine eigene politische Zukunft entscheiden. Am Vormittag will der bayerische Ministerpräsident in der CSU-Zentrale in München den Parteivorstand darüber in Kenntnis setzen, ob er sein eigentlich für 2018 angekündigtes Karriereende als Ministerpräsident und Parteichef verschieben wird. Zuvor will er mit der engsten CSU-Spitze darüber beraten. In der CSU wird schon lange davon ausgegangen, dass sich der 67-Jährige für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellt.

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 01:38 Uhr