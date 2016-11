Wahlen : Clinton und Trump beenden US-Wahlkampf mit nächtlichen Auftritten

Kurz nach Mitternacht am Wahltag sind die US-Präsidentschaftskandidaten zum letzten Mal im Wahlkampf aufgetreten. Die Demokratin Hillary Clinton trat in der Nacht zusammen mit Popstar Lady Gaga in Raleigh im Bundesstaat North Carolina vor ein begeistertes Publikum. Ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump schloss den Wahlkampf mit Auftritten in fünf wichtigen Staaten ab - der letzte Auftritt war in Michigan. Superstar Madonna gab für Clinton ein Überraschungskonzert in New York.

