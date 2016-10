Wahlen : Clinton droht neuer Ärger - FBI will weitere E-Mails prüfen

Der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton droht neuer Ärger wegen ihrer E-Mail-Affäre. Die US-Bundespolizei FBI kündigte an, weitere E-Mails untersuchen zu wollen, die im Zuge einer anderen Ermittlung aufgetaucht seien. Das teilte die Behörde in einem Brief an mehrere Abgeordnete mit. Weniger als zwei Wochen vor der Wahl kommt das für Clinton zur Unzeit. Eine mögliche Neuaufnahme der Ermittlungen könnte auch Einfluss auf den Wahlkampf und das Ergebnis am 8. November haben. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump begrüßte die Untersuchungen.

