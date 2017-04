Kirche : Christen feiern in Jerusalem Ostern

Christen aus aller Welt haben im Heiligen Land Ostern gefeiert. Der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa zelebrierte in der frisch renovierten Grabeskirche in Jerusalem die Messe zur Auferstehung von Jesus Christus. Die Grabkapelle steht nach christlicher Überlieferung an dem Ort, an dem Jesus begraben wurde. In diesem Jahr sind besonders viele Pilger zu Ostern nach Jerusalem gekommen. Das Osterfest der westlichen und der orthodoxen Kirchen fällt 2017 zusammen. Außerdem begehen die Juden in dieser Woche das Pessach-Fest, das an den Auszug aus Ägypten erinnert.

erstellt am 16.Apr.2017 | 10:47 Uhr