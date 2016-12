Parteien : CDU-Spitze stimmt sich auf Wahlparteitag in Essen ein

Die CDU-Spitze kommt heute in Essen zu letzten Vorbereitungen für den morgen beginnenden Wahlparteitag zusammen. Bei den Sitzungen von Präsidium und größerem Vorstand dürfte es auch um Reaktionen auf den Ausgang des Verfassungsreferendums in Italien und der Bundespräsidentenwahl in Österreich gehen. Kanzlerin Angela Merkel wird am frühen Nachmittag die Grugahalle in Essen besichtigen, wo morgen der Parteitag startet. Es wird damit gerechnet, dass sie sich dabei zu den Abstimmungen in Italien und Österreich äußert.

