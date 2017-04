Arbeitsmarkt : Bundesverwaltungsamt warnt vor Personalnot im öffentlichen Dienst

Das Bundesverwaltungsamt hat vor einer Personalnot im öffentlichen Dienst in den kommenden Jahren gewarnt. Präsident Christoph Verenkotte forderte daher in den Zeitungen der Funke Mediengruppe ein «riesiges Einstellungsprogramm». Bisher sehe er das nicht. «Die absehbare Pensionierungswelle macht uns zu schaffen», sagte Verenkotte. Aufgrund des sich abzeichnenden Personalmangels werde es in Zukunft bestimmte Dienstleistungen gar nicht mehr geben, andere könnten nicht mehr in der gewohnten Qualität angeboten werden. Ähnlich äußerte sich der Chef des Beamtenbundes, Klaus Dauderstädt.

von dpa

erstellt am 19.Apr.2017 | 02:27 Uhr