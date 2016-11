Bundesregierung : Bundesregierung will Ärzte-Funktionäre strenger kontrollieren

Nach Skandalen bei Deutschlands obersten Kassenärzten will die Bundesregierung die Spitzenorganisationen im Gesundheitswesen schärfer kontrollieren. Mit einem entsprechenden Gesetzentwurf reagiert Gesundheitsminister Hermann Gröhe auf Unregelmäßigkeiten bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das Bundeskabinett will heute grünes Licht für den Entwurf geben. Die KBV war wegen überhöhten Zahlungen an Ruheständler und dubiosen Immobilienfinanzierungen monatelang in den Schlagzeilen. Die Organisation regelt die Belange von Deutschlands Kassenärzten.

