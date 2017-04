Medien : Bundesaußenminister erinnert bei Nannen-Preis an Deniz Yücel

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat dazu aufgerufen, neben dem in der Türkei inhaftierten Deniz Yücel auch andere gefangen genommene Journalisten nicht zu vergessen. Zugleich sagte Gabriel bei der Verleihung des Nannen-Preises in Hamburg: «Wir wollen vor allen Dingen, dass er (Yücel) frei kommt. Er ist der bekannteste Fall.» Die in mehreren Kategorien wie Reportage, Fotografie und Online-Journalismus vergebenen undotierten Auszeichnungen erinnern an den «Stern»-Gründer Henri Nannen.

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 21:44 Uhr