Literatur : Büchner-Preis an Autor Marcel Beyer verliehen

Der Schriftsteller Marcel Beyer hat den Georg-Büchner-Preis verliehen bekommen. Dem 50 Jahre alten Lyriker und Romancier wurde die mit 50 000 Euro dotierte Auszeichnung in Darmstadt überreicht. Der in Dresden lebende Autor beherrsche «das epische Panorama ebenso wie die lyrische Mikroskopie und den zeitdiagnostischen Essay», begründete die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bei ihrer Feier im Staatstheater. Der Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.

