Parteien : Brok: «Jeder weiß, dass Merkel wieder kandidiert»

Immer mehr Unionspolitiker rechnen damit, dass die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ihre Partei als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf 2017 führt. «Es weiß inzwischen jeder, dass sie wieder kandidieren wird», sagte der CDU-Europapolitiker Elmar Brok der «Rhein-Neckar-Zeitung». Morgen kommen in Berlin erst das CDU-Präsidium und dann der Bundesvorstand zusammen, um den Parteitag Anfang Dezember vorzubereiten. Anschließend will Merkel eine Pressekonferenz geben. Es wird erwartet, dass sie sich dabei zu der Frage äußern wird, ob sie wieder Kanzlerkandidatin werden will.

