Fußball : Braunschweig büßt Zweitliga-Tabellenführung ein - 0:2 bei Union

Eintracht Braunschweig hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga nach dem 15. Spieltag eingebüßt. Durch das Braunschweiger 0:2 im Montagspiel bei Union Berlin zog der VfB Stuttgart mit 32 Punkten an der Eintracht vorbei. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht war zwölf Runden lang Zweitliga-Primus. Simon Hedlund in der 56. Minute und Dennis Daube sorgten mit ihren Treffern für den Berliner Sieg. Union verbesserte sich auf Tabellenplatz vier.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen