Fußball : Brasilien fertigt Argentinien mit 3:0 ab

Brasilien hat in der südamerikanischen WM-Qualifikation den Erzrivalen Argentinien mit 3:0 deklassiert. Im Klassiker war die unter dem neuen Trainer Tite auch im fünften Spiel siegreiche Seleção über weite Strecken überlegen. Für den fünfmaligen Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona war es bei seiner Rückkehr in die argentinische Nationalelf nach dem kurzzeitigen Rücktritt im Sommer ein bitterer Abend. Argentinien muss nun als Sechster immer stärker um die Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland bangen.

