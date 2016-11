Unfälle : Brand im Chemiepark Leverkusen

Wegen eines Brands im Chemiepark Leverkusen hat die Feuerwehr am Abend Tausende Anwohner in Leverkusen und Köln gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht ins Freie zu gehen. Die Werksfeuerwehr und die Berufsfeuerwehr Köln waren im Einsatz, ebenso ein Luftmesswagen. «Es gibt keine Verletzten», teilte der Park via Twitter mit. Die Pressestelle teilte mit, der Brand sei bei Umfüllarbeiten in einem Lager für chemische Stoffe ausgebrochen.

