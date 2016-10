Nobelpreise : Bob Dylan will zur Nobelpreis-Verleihung nach Stockholm kommen

Der US-Musiker Bob Dylan hat sein wochenlanges Schweigen zum Literatur-Nobelpreis gebrochen und will nun «nach Möglichkeit» zur Entgegennahme des Preises nach Stockholm reisen. Das sagte er der britischen Zeitung «The Telegraph». Ob er den Preis annehme? Selbstverständlich, zitierte ihn das Nobelpreiskomitee. Dylan hatte sich bisher nicht zu dem Preis geäußert, was für Unmut gesorgt hatte. Er werde am 10. Dezember nach Stockholm kommen, sagte er dem Blatt.

