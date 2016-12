Parteien : «Bild»: Seehofer will 2017 Bundesinnenminister werden

CSU-Chef Horst Seehofer strebt nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung nach der Bundestagswahl 2017 einen Ministerposten in Berlin an. Seehofer habe im kleinen Kreis angekündigt, nach der Wahl als Bundesinnenminister ins Kabinett wechseln zu wollen, berichtet die Zeitung aus Kreisen der CDU-Spitze. Seehofer hatte bereits zweimal einen Ministerposten in der Bundesregierung inne. Um nach Berlin zu wechseln, müsste Seehofer sein Amt als bayerischer Ministerpräsident noch vor Herbst 2018 aufgeben.

