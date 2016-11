Kriminalität : Bericht: Zwei Festnahmen nach Schüssen am Flughafen Istanbul

Nach Schüssen am Istanbuler Atatürk-Flughafen sind einem Medienbericht zufolge zwei Verdächtige festgenommen worden. Während der Suche nach den beiden Personen hätten Sicherheitskräfte in der Nacht zeitweise alle Ausgänge des Flughafens gesperrt, berichtete die Zeitung «Daily Sabah» auf ihrer Internetseite. Demnach hatten die Verdächtigen Stopp-Anweisungen ignoriert. Einer von ihnen habe angeblich Schüsse in die Luft abgegeben und sei von Sicherheitskräften mit Schüssen leicht verletzt worden.

