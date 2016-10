Kriminalität : Bauernaktivist in Honduras erschossen

In Honduras haben Unbekannte einen prominenten Bauernaktivisten getötet. Die Angreifer eröffneten in der Ortschaft La Confianza das Feuer auf José Ángel Flores, wie die Kriminalpolizei mitteilte. Flores hatte zuletzt mehrfach Morddrohungen erhalten. Er engagierte sich in der Region Aguán gegen Großgrundbesitzer und Konzerne, die Ölpalmen anbauen. In Honduras kommt es immer wieder zu Angriffen auf Aktivisten. Im März war Berta Cáceres erschossen worden, die gegen den Bau eines Wasserkraftwerks gekämpft hatte.

