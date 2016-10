Unfälle : BASF-Chef Bock: Trauer um die Verstorbenen wird anhalten

Nach dem tödlichen Explosionsunglück bei der BASF hat Vorstandschef Kurt Bock in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter seine Trauer um die Toten und sein Mitgefühl mit den Hinterbliebenen ausgedrückt. Bock versicherte, das Unternehmen arbeite mit aller Kraft an der Behebung der Schäden, um den Betrieb so schnell wie möglich wieder zu normalisieren. Doch die Trauer um die Verstorbenen werde anhalten. Bei dem Explosionsunglück ist wie vermutet auch der Matrose eines Tankschiffes ums Leben gekommen. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei mit. Bei der Explosion starben auch zwei Mitarbeiter der BASF-Werksfeuerwehr.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen