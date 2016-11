Tarife : Bahn dringt auf schnelle Lösung in Tarifkonflikt mit GDL

Die Deutsche Bahn hält in den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer eine zügige Einigung für möglich. «Ich persönlich kann mir vorstellen, in diesem Jahr fertig zu werden», sagte Personalvorstand Ulrich Weber zum Auftakt der vierten Verhandlungsrunde in Berlin. Die Gewerkschaft äußerte sich zurückhaltender. In den ersten Runden wurde darüber diskutiert, wie das Zugpersonal entlastet werden kann und wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können, etwa bei Schichtrhythmen und planbarer Arbeitszeit. «Da gibt es noch keinen Konsens», bekannte Weber.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen