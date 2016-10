Unfälle : Auto stürzt von Brücke auf Menschenmenge - Vier Tote in USA

Bei einem Unfall in der US-Großstadt San Diego sind mindestens vier Menschen getötet und mehrere verletzt worden. Ein Kleintransporter war von einer Brückenauffahrt knapp 20 Meter tief auf eine Menschenmenge in einem Park gestürzt, wo gerade ein Festival stattfand. Es sollen sich rund 100 Menschen in dem Park aufgehalten haben. «Ich sah den Transporter von der Rampe auf die Menschen darunter stürzen», zitierte der Sender NBC 7 einen Augenzeugen. Der Fahrer soll betrunken gewesen sein. Auch er wurde schwer verletzt.

