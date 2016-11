Tennis : Argentinien gewinnt zum ersten Mal den Davis Cup

Das argentinische Tennis-Team hat zum ersten Mal den Davis Cup gewonnen. Angeführt vom Olympiazweiten Juan Martin del Potro setzten sich die Südamerikaner in Zagreb gegen Gastgeber Kroatien mit 3:2 durch. Den entscheidenden Punkt für die Gäste holte Federico Delbonis durch einen Dreisatz-Erfolg im abschließenden Einzel gegen Ivo Karlovic. Das deutsche Davis-Cup-Team war bereits in der ersten Runde an Tschechien gescheitert.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen