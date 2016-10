Literatur : Abschluss der Buchmesse: Carolin Emcke erhält Friedenspreis

Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse nimmt heute die deutsche Publizistin Carolin Emcke in der Paulskirche den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels entgegen. Die in Berlin lebende 49-jährige promovierte Philosophin wird für ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Dialog geehrt. Die renommierte Auszeichnung, die seit 1950 vergeben wird, ist mit 25 000 Euro dotiert. Zur Verleihung wird auch Bundespräsident Joachim Gauck erwartet. Die Feier wird live in der ARD übertragen. Am letzten Tag hat nochmals das allgemeine Lesepublikum Zutritt.

