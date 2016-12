Verkehr : Ab Sonntag mehr Züge auf stark genutzten Strecken

Mit dem Fahrplanwechsel heute bietet die Deutsche Bahn im Fernverkehr einige zusätzliche Verbindungen an, erhöht aber auch die Preise. Gleichzeitig stellt das Unternehmen seine klassischen Nachtzüge mit Schlaf- und Liegewagen ein. Stattdessen bieten die Österreichischen Bundesbahnen acht Nachtzugverbindungen in Deutschland an. Zwischen Frankfurt am Main, Köln und Brüssel fahren zwei zusätzliche ICE-Paare täglich am Morgen und am Nachmittag, freitags und sonntags soll mittags ein Zugpaar hinzukommen. Zwischen Frankfurt, Köln und Amsterdam werde das Angebot ebenfalls verbessert.

