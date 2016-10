Geschichte : 75 Jahre Juden-Deportation - Gedenken am «Gleis 17»

Vor 75 Jahren begannen die Nazis, Juden systematisch in den Osten zu verschleppen - die meisten in den sicheren Tod. Am Berliner Mahnmal «Gleis 17» in Grunewald soll heute an die Opfer der Deportationen erinnert werden. Redner sind auch Bundestagspräsident Norbert Lammert und der Zeitzeuge Horst Selbiger. Vom «Gleis 17» war am 18. Oktober 1941 der erste Berliner Osttransport mit mehr als 1000 Männern, Frauen und Kindern abgegangen. Insgesamt wurden aus Berlin mehr als 56 000 Juden in Ghettos und Konzentrationslager im Osten gebracht. Deutschlandweit waren es mindestens 130 000.

