Kriminalität : 45-Jähriger zündet Freundin mit Spiritus an

Weil er seine Freundin mit Spiritus bespritzt und angezündet haben soll, ist ein 45 Jahre alter Mann in Schwäbisch Hall festgenommen worden. Die 43-Jährige erlitt dabei schwere Brandverletzungen. Sie war in der Nacht auf Sonntag mit ihrem Freund in Streit geraten. In den Morgenstunden bespritzte er sie mit Spiritus und setzte ihre Kleidung mit einem Feuerzeug in Brand. Sie kam in eine Spezialklinik. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben nicht. Der 45-Jährige wurde festgenommen.

