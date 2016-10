Kriminalität : 45-Jähriger schießt auf Autos

Mit einer Luftdruckwaffe hat ein Mann auf in Baden-Württemberg auf vorbeifahrende Autos geschossen. Der 45-Jährige bedrohte in der Nacht außerdem einen Passanten und feuerte auf ein Nachbarhaus in Weissach im Tal. Laut Polizei verschanzte er sich danach in einem Zimmer. Passanten riefen die Polizei. Spezialkräfte drangen in das Zimmer ein, überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Dort stellten die Beamten die Waffe sicher. Bei dem Einsatz wurde der Schütze von einem Polizeihund leicht verletzt.

