Kriminalität : 18-Jährige läuft gefesselt auf die Straße

Eine an den Händen gefesselte junge Frau ist im niedersächsischen Celle entdeckt worden. Die 18-Jährige wurde möglicherweise zuvor entführt. Die aus dem nur wenige Kilometer entfernten Hambühren stammende Frau sei am Abend auf eine Straße gelaufen, um auf sich aufmerksam machen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Autofahrerin hielt daraufhin an und rief die Polizei. Aus politischen Kreisen in Hannover hieß es, dass es sich bei der 18-Jährigen um eine Frau handeln soll, die von Anwohnern in Hambühren für rund 150 Straftaten verantwortlich gemacht wird.

